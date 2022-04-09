Этторе Мессина продолжит тренировать «Милан» до 2024 года

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина принял предложение клуба о продлении контракта до 2024 года. Мессина возглавил «Милан» в 2019 года, заключив 3-летнее соглашение.

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