В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники приняли участие в открытии «Аллеи памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга»

В рамках патриотической инициативы, сотрудники полиции города Ачинска вместе с членами Общественного совета и ветеранами органов внутренних дел открыли «Аллею памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга».
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