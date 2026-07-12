В Донской публичной библиотеке стартовал цикл показов научного кино

3 июля в Донской государственной публичной библиотеке стартовал цикл показов научного кино. Проект, существующий более десяти лет, направлен на популяризацию науки и современных технологий через документальное кино и объединяет зрителей, интересующихся научными открытиями и будущим технологий.
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