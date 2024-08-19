Ремонтные подразделения 10-го танкового полка «Южной» группировки войск в ходе СВО проводят эвакуационные и восстановительные работы любой сложности

В ремонтных подразделениях группировки специалисты не только осуществляют плановое обслуживание и срочный ремонт колесной и гусеничной техники, выполняющей боевые задачи в зоне проведения спецоперации, но и осуществляют полный цикл предбоевой подготовки новой, только поступающей с заводов-изготовителей.