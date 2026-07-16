Россия нанесла удар по "сердцу" ракетного производства

Ночная атака по территории Украины стала одним из наиболее обсуждаемых эпизодов последних дней. По сообщениям Министерства обороны России, российские силы нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам, связанным с оборонным производством и военной логистикой Украины.