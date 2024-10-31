Корни идут с самого детства: психолог рассказала о причинах мнительности и объяснила, почему от нее надо избавляться

Психолог Дарья Дугенцова раскрыла тайны мнительности и причины её возникновения. Она отметила, что на первом месте стоит влияние детства и те проблемные отношения, которые формируются в самом начале жизни, через родителей.
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