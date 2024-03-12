Карлсон: Антироссийские санкции портят имидж США в глазах других стран

Журналист Такер Карлсон критически высказался о санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации, заявив, что рестрикции США нарушают «основанный на правилах порядок» и заставляют другие государства отворачиваться от Вашингтона.
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