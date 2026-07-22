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Царьград

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Ольга Баталина: компании внедрят стандарты для матерей и детей

Ольга Баталина: компании внедрят стандарты для матерей и детей

Первый заместитель министра труда Ольга Баталина рассказала, что компании, внедряющие корпоративно-демографические стандарты и поддерживающие условия для совмещения карьеры и материнства, станут лидерами на рынке труда в будущем.

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