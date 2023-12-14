В России до конца 2023 года стартуют продажи кроссовера Lada X-Cross 5

АВТОВАЗ может довести объемы выпуска легковых автомобилей Lada до 500 тысяч экземпляров. Такие планы анонсировались еще летом текущего года, и в ходе итогового расширенного заседания «СоюзМаш России» в Челябинске президент предприятия Максим Соколов их подтвердил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии