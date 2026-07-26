DPA: Бундестаг приспустил флаги после наезда на группу людей в центре Берлина

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Бундестага Юлия Клёкнер распорядилась приспустить флаги на здании парламента ФРГ в знак траура в связи с совершенным в субботу вечером наездом на автомобиле на группу людей в центре Берлина.
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