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Пленный: НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки бойцов ВСУ на базы

Пленный: НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки бойцов ВСУ на базы

Украинский пограничник Александр Бычко, попавший в российский плен, заявил, что под прикрытием гражданских рейсов НАТО осуществляет транспортировку украинских солдат на свои базы для обучения, передает РИА Новости.

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