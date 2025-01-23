Пленный: НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки бойцов ВСУ на базы

Украинский пограничник Александр Бычко, попавший в российский плен, заявил, что под прикрытием гражданских рейсов НАТО осуществляет транспортировку украинских солдат на свои базы для обучения, передает РИА Новости.
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