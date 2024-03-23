ШЁПОТ КРЕМЛЯ Здравствуйте, судя по некоторым источникам, в том числе на французском телевидении, Макрон таки действительно засобирался отправить своих военных для противостояния России.
Какая муха укусила Макрона
Комментарии
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Natalija Osminina
А зачем Ротшильдам ставить Францию за главного в деле борьбы с Россией. А почему не Лондон? Тот естественный враг России. Скорее уж Макрона укусила английская муха.
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12 час.
Николай Герасименко
Скорее всего воинствующая риторика Макарона связана с его планами возглавить НАТО, так как сроки, что у Столтенберга, что у лягушатника, нахождения на должностях подходят к концу.
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11 час.
Natalija Osminina
НАТО в Европе никому не нужно и Макрону тоже Европейцы готовятся к переводу на европейскую армию
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11 час.
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