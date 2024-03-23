Какая муха укусила Макрона

Natalija Osminina А зачем Ротшильдам ставить Францию за главного в деле борьбы с Россией. А почему не Лондон? Тот естественный враг России. Скорее уж Макрона укусила английская муха.

Николай Герасименко Скорее всего воинствующая риторика Макарона связана с его планами возглавить НАТО, так как сроки, что у Столтенберга, что у лягушатника, нахождения на должностях подходят к концу.