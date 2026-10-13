В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП с мотоциклом

В Рязани разыскивают свидетелей ДТП, в котором погиб человек. 11 октября, около 10 часов утра, на улице Маяковского столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
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