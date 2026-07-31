Фестиваль, политика и бизнес: сколько зарабатывает окружение Лаймы Вайкуле на новом «Рандеву» в Юрмале Елена ГалицкаяВ латвийской Юрмале вновь стартовал музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala — проект, который уже несколько лет остаётся не только культурным событием, но и заметным явлением в политической и общественной повестке.