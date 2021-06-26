Сказка для двоих

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Ко мне пристаёт массажист

Ко мне пристаёт массажист

"Катя, привет!Помоги, пожалуйста, советом!Недавно терапевт направил меня на общий массаж для укрепления здоровья.

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Alexander Kneper
Да, такие ситуации бывают. Женщины в руках опытного, да и не опытного массажиста то же, иногда просто тают. А вот дальше, как написала Катя: "Если у тебя ощущение, что массаж стал более чувственный и все такое, то только тебе решать, продолжать ли это, получить к массажу секс-услуги, или прекратить". И если и ты и массажист не против, то почему бы вам обоим не получить удовольствие. А вот "палить" массажиста и жаловаться администрации в данном случае, не надо. Если тебе, это неприятно, просто скажи массажисту: "Пожалуйста, прекратите!" Ну, а если захочется, большего, тогда вперед!
Бальтазар А
Массаж без секса, это как пиво без водки - деньги на ветер).
Alexander Kneper
Ну кто то и просто пивко любит, а кто то водочку предпочитает ; ))
Alexander Kneper
Ну кто то и просто пивко любит, а кто то водочку предпочитает ; ))

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