Ко мне пристаёт массажист

Сказка для двоихПолитикаКо мне пристаёт массажист"Катя, привет!Помоги, пожалуйста, советом!Недавно терапевт направил меня на общий массаж для укрепления здоровья.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAKAlexander KneperДа, такие ситуации бывают. Женщины в руках опытного, да и не опытного массажиста то же, иногда просто тают. А вот дальше, как написала Катя: "Если у тебя ощущение, что массаж стал более чувственный и все такое, то только тебе решать, продолжать ли это, получить к массажу секс-услуги, или прекратить". И если и ты и массажист не против, то почему бы вам обоим не получить удовольствие. А вот "палить" массажиста и жаловаться администрации в данном случае, не надо. Если тебе, это неприятно, просто скажи массажисту: "Пожалуйста, прекратите!" Ну, а если захочется, большего, тогда вперед!Бальтазар АМассаж без секса, это как пиво без водки - деньги на ветер).AKAlexander KneperНу кто то и просто пивко любит, а кто то водочку предпочитает ; ))AKAlexander KneperНу кто то и просто пивко любит, а кто то водочку предпочитает ; ))Комментировать
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