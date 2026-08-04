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Русская весна

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Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты по всей цепочке — от производителя до магазина. Документ необходим, чтобы власти могли выявлять резкий рост цен на продовольствие и анализировать его причины.

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