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Белый дом назвал разговор Патрушева и Салливана конструктивным

Белый дом назвал разговор Патрушева и Салливана конструктивным

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что телефонный разговор помощника президента США Джейка Салливана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева был откровенным и конструктивным, передает ТАСС.

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