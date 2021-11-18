Белый дом назвал разговор Патрушева и Салливана конструктивным

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что телефонный разговор помощника президента США Джейка Салливана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева был откровенным и конструктивным, передает ТАСС.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что телефонный разговор помощника президента США Джейка Салливана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева был откровенным и конструктивным, передает ТАСС.
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