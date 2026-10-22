Фонд развития промышленности Иркутской области выдал АО «Каравай» льготный заём на 14 млн рублей. На эти деньги хлебозавод № 1 в Ангарске купит новую белорусскую линию для нарезки и упаковки хлеба — она заменит американское оборудование, которое работает больше 17 лет и осталось без запчастей.
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