Фонд развития промышленности Иркутской области выдал АО «Каравай» льготный заём на 14 млн рублей. На эти деньги хлебозавод № 1 в Ангарске купит новую белорусскую линию для нарезки и упаковки хлеба — она заменит американское оборудование, которое работает больше 17 лет и осталось без запчастей.