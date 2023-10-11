В 2023 году РНКБ выдал более 1 млрд рублей кредитов предпринимателям в рамках зонтичного механизма предоставления поручительств Корпорации МСП

За 9 месяцев 2023 года банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, выдал 445 кредитов представителям бизнеса на сумму более 1 млрд рублей в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП (КМСП) по предоставлению поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.