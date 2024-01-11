Станислав Черчесов: «На тему работы в «Спартаке» ни с кем не общался»

— Как вы относитесь к тому, что «Спартак» тренирует малоизвестный в Европе специалист из Испании Абаскаль, а новым спортдиром стал еще менее известный португалец [Амарал], для которого это первый подобный опыт? — Это выбор менеджмента, на что есть полное право.