Турция много заработала на иностранных студентах — Эрдоган

Вклад иностранных студентов в экономику Турции в год составляет $3 млрд (275 млрд руб.), сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в новом Стамбульском университете Мармара, пишет 13 сентября Hürriyet Daily News.
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