"Петушки значит?" Бастрыкин взялся за главу узбекского землячества

ГМ

Геннадий Малахов

Какие диаспоры???! Приехали, заработали, и домой! Никаких диаспор! Это всё америкоССкая затея! Сколько можно терпеть? Коррупция в полном цвете! Миграционную службу проверить! Каждого работника! И уголовное дело сразу заводить если есть основания! Уверен поле деятельности Службе Безопасности ОГРОМНОЕ!