АМАРАНТ "Пора трясти верхушку!" Главный узбек России грязно оскорбил наших героев. Возбуждено уголовное дело.
"Петушки значит?" Бастрыкин взялся за главу узбекского землячества
Комментарии
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Ю
Южанин
Наказывать чуреков!!!
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1 час.
Модест
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43 мин.
ГМ
Геннадий Малахов
Какие диаспоры???! Приехали, заработали, и домой! Никаких диаспор! Это всё америкоССкая затея! Сколько можно терпеть? Коррупция в полном цвете! Миграционную службу проверить! Каждого работника! И уголовное дело сразу заводить если есть основания! Уверен поле деятельности Службе Безопасности ОГРОМНОЕ!
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33 мин.
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