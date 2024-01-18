"Петушки значит?" Бастрыкин взялся за главу узбекского землячества

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Комментарии
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Ю
Южанин
Наказывать чуреков!!!
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1 час.
Модест
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43 мин.
ГМ
Геннадий Малахов
Какие диаспоры???! Приехали, заработали, и домой! Никаких диаспор! Это всё америкоССкая затея! Сколько можно терпеть? Коррупция в полном цвете! Миграционную службу проверить! Каждого работника! И уголовное дело сразу заводить если есть основания! Уверен поле деятельности  Службе Безопасности ОГРОМНОЕ!
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33 мин.

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