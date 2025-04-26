Украина последние несколько дней, несмотря на некоторый дефицит беспилотников, усилила удары по Крыму.
Зеленский начал мстить за слова Трампа о том, что Крым российский
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Елена Толстихина
Эпически будет, отравление, лучше передоз. Застрелиться у него кишка тонка, маленький гнусный трус-убийца.
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11 час.
Стефания Новак
Он трус, а как его награбленные у украинского народа деньги и купленная недвижимость? Он не может расстаться с этими богатствами - ему одна дорога ТРИБУНАЛ за молодых ребят России и Украины
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10 час.
Ольга Каширина
Зеленский столь злопамятен, что может и будет стараться какую-нибудь гадость сотворить. "Учителя" старались ему привить чувство мстительности, а он эти уроки старался добросовестно усваивать и претворять в силу своих возможностей.
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10 час.
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