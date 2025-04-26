Зеленский начал мстить за слова Трампа о том, что Крым российский

Елена Толстихина Эпически будет, отравление, лучше передоз. Застрелиться у него кишка тонка, маленький гнусный трус-убийца.

Стефания Новак Он трус, а как его награбленные у украинского народа деньги и купленная недвижимость? Он не может расстаться с этими богатствами - ему одна дорога ТРИБУНАЛ за молодых ребят России и Украины