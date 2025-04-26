Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский начал мстить за слова Трампа о том, что Крым российский

Зеленский начал мстить за слова Трампа о том, что Крым российский

Украина последние несколько дней, несмотря на некоторый дефицит беспилотников, усилила удары по Крыму.

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Комментарии
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Елена Толстихина
Эпически будет, отравление, лучше передоз. Застрелиться у него кишка тонка, маленький гнусный трус-убийца.
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11 час.
Стефания Новак
Он трус, а как его награбленные у украинского народа деньги и купленная  недвижимость? Он не может расстаться с этими богатствами - ему одна дорога ТРИБУНАЛ за молодых ребят России и Украины
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10 час.
Ольга Каширина
Зеленский столь злопамятен, что может и будет стараться  какую-нибудь  гадость  сотворить.   &quot;Учителя&quot; старались  ему   привить чувство мстительности, а он  эти уроки  старался  добросовестно усваивать  и претворять   в силу своих  возможностей.
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10 час.
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