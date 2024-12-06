«Детройт» впервые в сезоне проиграл 4 матча подряд. Клуб идет на 15-м месте на Востоке

«Ред Уингс» уступили «Оттаве» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда под руководством Дерека Лалонда набрала 24 очка в 26 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, опережая лишь «Монреаль» (23 в 26).
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