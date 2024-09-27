Сегодня – день Воздвижения Креста Господня

27 сентября православная церковь отмечает Воздвиженье честного и животворящего креста Господня. Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве память о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Иисус Христос.
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