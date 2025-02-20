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Царьград

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Взрыв в Киеве: воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины

Взрыв в Киеве: воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины

В Киеве прогремел очередной взрыв, о чем сообщает украинское издание "Страна.ua". В столице и 13 регионах Украины объявлена воздушная тревога.

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