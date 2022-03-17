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Первый пост Медведева в Telegram: «У России достаточно мощи, чтобы поставить на место оборзевших»

Первый пост Медведева в Telegram: «У России достаточно мощи, чтобы поставить на место оборзевших»

Политик поделился размышлениями о происходящем.Политик поделился размышлениями о происходящем.Государственный политик завел аккаунт в Telegram и буквально несколько минут назад опубликовал в данной соцсети пост, посвятив его происходящему в мире.

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