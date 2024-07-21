Российские истребители «перехватили» над Баренцевым морем два американских стратегических бомбардировщика В-52H

Западная авиация активизировалась на северном направлении, пара американских стратегических бомбардировщиков В-52Н попыталась "прощупать" нашу границу над Баренцевым морем, но появление двух российских истребителей испортило им все планы.
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