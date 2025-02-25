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НОВАТЭК может перенести перевалку сжиженного природного газа из Бельгии под Мурманск

НОВАТЭК может перенести перевалку сжиженного природного газа из Бельгии под Мурманск

Компания НОВАТЭК из-за запрета на реэкспорт СПГ в портах Евросоюза может перенести перевалку сжиженного природного газа «Ямал СПГ» из бельгийского Зебрюгге в район острова Кильдин, который находится недалеко от Мурманска.

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