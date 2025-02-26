На Камчатке женщина заморила голодом пятилетнюю девочку

В СК добавили, что у ребенка было врожденное заболеваниеСуд арестовал жительницу Петропавловска-Камчатского по обвинению в убийстве с особой жестокостью пятилетней девочки, которую она взяла под опеку, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю.