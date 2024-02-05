Песков прокомментировал перспективы создания в ЕС военного союза без США

В ходе беседы с журналистами в понедельник, 5 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания в Евросоюзе военного союза без США — такую инициативу озвучил премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн, по мнению которого безопасность такого союза и «устрашение» России должны быть обеспечены ядерным арсеналом Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии