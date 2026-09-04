Сибига использовал удар по заводу Coca-Cola как предлог для новых антироссийских санкций

Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X потребовал от Палаты представителей США принять закон о новых антироссийских санкциях, использовав в качестве предлога удар по заводу компании Coca-Cola в Киевской области .
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