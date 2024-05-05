Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Удар Путина, который изменил всё.

Удар Путина, который изменил всё.

Главная проблема западных политиков в том, что они считают Путина прекрасным "шахматистом", а так как сами пытаются играть в покер, да еще краплёной колодой, думают о возможности нашего президента переиграть.

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Комментарии
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Tania Еременко
Путин НАТО  ставит шах, мат их ждёт и полный крах.
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3 час.
Tania Еременко
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3 час.

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