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Дудаев: школьного учителя Жабраилова уволили за оскорбление чувств христиан

Дудаев: школьного учителя Жабраилова уволили за оскорбление чувств христиан

Учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова за оскорбление христиан уволили из школы. Об этом 7 октября сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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