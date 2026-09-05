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ИА Регнум

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Путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом детали урегулирования

Путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом детали урегулирования

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует обсудить со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером детали урегулирования украинского конфликта.

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