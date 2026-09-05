Путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом детали урегулирования

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует обсудить со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером детали урегулирования украинского конфликта.
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Опять Путин поверил переговорщикам, потом будет всех убеждать :Опять нас обманули! сколько можно наступать на те же грабли. А ведь опять обманут!!!!!!! Сейчас льстят Путину и он верит............