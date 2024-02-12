ВТБ советует удалять голосовые сообщения из-за мошенников

ВТБ: мошенники изучают переписку и обманывают старыми голосовыми сообщениями Среди злоумышленников распространяется новая схема обмана в мессенджерах: аккаунт знакомого жертвы взламывают, изучают диалог и присылают старые голосовые сообщения, чтобы не вызвать подозрений при просьбе отправить сбереженияФото: Ivan_Shenets / Shutterstock Мошенники стали использовать старые голосовые сообщения из существующих переписок, чтобы обманывать жертв, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.