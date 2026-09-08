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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роддик о Швентек: «Иногда она смотрит на команду, и кажется, что там начинается небольшая паника»

Энди Роддик прокомментировал поражение Иги Швентек в четвертом круге US Open . Полька уступила Циньвэнь Чжэн – 5:7, 3:6.

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