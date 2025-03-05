Новый взгляд на ипохондрическое расстройство

[unable to retrieve full-text content]В лекции анализируются различные подходы к пониманию психогенеза ипохондрического расстройства, отраженные в версиях МКБ и DSM, а также возможности дифференцированного подхода при выборе терапевтической стратегии.
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