В России 65% опрошенных граждан регулярно дают детям карманные деньги

Согласно опросу, проведенному kp.ru, 65% россиян регулярно выдают детям фиксированную сумму на карманные расходы — раз в неделю или в месяц, предоставляя ребенку возможность самостоятельно решать, как распорядиться деньгами: потратить сразу, расходовать постепенно или копить на крупную покупку.
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