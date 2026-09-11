В России 65% опрошенных граждан регулярно дают детям карманные деньги

Согласно опросу, проведенному kp.ru, 65% россиян регулярно выдают детям фиксированную сумму на карманные расходы — раз в неделю или в месяц, предоставляя ребенку возможность самостоятельно решать, как распорядиться деньгами: потратить сразу, расходовать постепенно или копить на крупную покупку.