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Калужские новости

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Калужская область отмечает 83 года освобождения от фашистов

Калужская область отмечает 83 года освобождения от фашистов

За время оккупации на Калужской земле погибли более 250 тысяч советских солдат, бои шли 715 дней.Сегодня, 17 сентября, в Калужской области отмечают 83-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

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