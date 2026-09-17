Калужская область отмечает 83 года освобождения от фашистов

За время оккупации на Калужской земле погибли более 250 тысяч советских солдат, бои шли 715 дней.Сегодня, 17 сентября, в Калужской области отмечают 83-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
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