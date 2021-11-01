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Без прорыва по климату: первые итоги саммита G20

Без прорыва по климату: первые итоги саммита G20

Принятием итоговой декларации в Риме завершился саммит стран "Группы двадцати" (G20). В течение двух дней главы крупнейших государств обсуждали преодоление последствий пандемии, восстановления мировой экономики, а также проблемы изменения климата.

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