Без прорыва по климату: первые итоги саммита G20

Принятием итоговой декларации в Риме завершился саммит стран "Группы двадцати" (G20). В течение двух дней главы крупнейших государств обсуждали преодоление последствий пандемии, восстановления мировой экономики, а также проблемы изменения климата.
Принятием итоговой декларации в Риме завершился саммит стран "Группы двадцати" (G20). В течение двух дней главы крупнейших государств обсуждали преодоление последствий пандемии, восстановления мировой экономики, а также проблемы изменения климата.
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