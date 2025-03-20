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Лучше договориться с Путиным, чем с теми, кто будет после него – ВСУшник

Лучше договориться с Путиным, чем с теми, кто будет после него – ВСУшник

Политнавигатор Западу и Украине лучше договориться с президентом России сегодня. Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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