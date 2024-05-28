Если кто-то подумал, что статья будет исключительно на религиозную тему, то сразу обозначу - нет. Речь пойдет о вере вообще, как таковой.
На чем основана наша вера?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Чернова
Так к корнями надо вернуться, к шаманизм у, а не к рабам🍒
Ответить
7 час.
Неизвестно Неизвестно
Религии исчезают и создаются новые, так язычество заменило христианство и ислам, и уже давно в этом не приходило ни чего нового
Ответить
4 час.
Юрий Ильинов
Правды нет на Земле. Нет правды в истории. Нет правды в истории религий. Конечно, сделано всё для разобщения Человечества. Для возникновения войн из-за различий в Вере. Появляется новая вера - приходит новая война. На поставках оружия делают капиталы. Новая вера - вера в доллар - заканчивается. Надеемся на веру в справедливость.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии