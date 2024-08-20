Большая часть армянского коньяка в России - поддельный

Почти 90% армянских коньяков, продаваемых в России, оказались небезопасными. Исследование международной ассоциации "Борьба с контрафактом" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции показало, что нарушения были выявлены в 89% случаев.
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