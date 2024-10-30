Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´.

28.10.2024 воспитанники оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´ традиционно прошли обучение и проверку знаний правил безопасного поведения, посетили киноакцию ´На каникулах в кино!´, приняли участие в играх-миксерах ´Давайте познакомимся´ на свежем воздухе .
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