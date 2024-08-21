Вильфанд спрогнозировал температуру в Москве на 2–3 градуса выше нормы

В Москве температура воздуха до конца рабочей недели составит +23.+26°С, а на выходных столбики термометров поднимутся до +27°С, по области – до +29°С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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