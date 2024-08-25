Поп-король не перестает удивлять публику. Певец Филипп Киркоров, столкнувшийся с бойкотом после участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой и вскоре вернувшийся к работе, снова заставил о себе говорить.
Накачавший бицепсы Киркоров высказался о смене имиджа
Комментарии
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Афонин Андрей
Разве пидорги могут сменить имидж?
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13 час.
Галина Друзина
Киркоров - чмо и Иуда, слишком много себе позволяет, а кто ходит на его представления, не далеко от него ушли.
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13 час.
Владимир Иванов
Да мудило Киркорова противно видеть- пидора!"
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13 час.
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