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Накачавший бицепсы Киркоров высказался о смене имиджа

Накачавший бицепсы Киркоров высказался о смене имиджа

Поп-король не перестает удивлять публику. Певец Филипп Киркоров, столкнувшийся с бойкотом после участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой и вскоре вернувшийся к работе, снова заставил о себе говорить.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Разве пидорги могут сменить имидж?
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13 час.
Галина Друзина
Киркоров - чмо и Иуда, слишком много себе позволяет, а кто ходит на его представления, не далеко от него ушли.
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13 час.
Владимир Иванов
Да мудило Киркорова противно видеть- пидора!&quot;
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13 час.

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