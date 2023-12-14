На двух улицах Астрахани изменено автодвижение до середины будущего лета

На одной организуют одностороннее движение, на другой не будет остановки и стоянки. С целью обеспечения безопасности дорожного движения в Астрахани со вчерашнего дня вводится корректировка движения автотранспорта.
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