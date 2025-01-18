ОБСЕ дважды отказалось наблюдать за президентскими выборами в Белоруссии

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что не будет наблюдать за выборами в Белоруссии, так как его пригласили слишком поздно, 18 января сообщила пресс-служба организации в социальной сети X.
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