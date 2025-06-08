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Контрафронт

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Вооруженные бандиты застрелили 2 человек на автобусной остановке в Перу

Вооруженные бандиты застрелили 2 человек на автобусной остановке в Перу

На автобусной остановке Лос Хуэртос, Манчай в Перу, в субботу неизвестные нападавшие открыли огонь по людям, в результате чего 2 человека погибли на месте, а 2 других получили ранения и были доставлены в ближайший медицинский центр.

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