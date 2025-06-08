Вооруженные бандиты застрелили 2 человек на автобусной остановке в Перу

На автобусной остановке Лос Хуэртос, Манчай в Перу, в субботу неизвестные нападавшие открыли огонь по людям, в результате чего 2 человека погибли на месте, а 2 других получили ранения и были доставлены в ближайший медицинский центр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии